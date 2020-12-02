Сегодня решится судьба «Зенита» в еврокубках

"Зенит" попробует выиграть в гостях у "Брюгге", которому уступил в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сегодня петербургский «Зенит» узнает свою дальнейшую судьбу в еврокубках. При этом вариантов у сине-бело-голубых, откровенно проваливших групповой этап Лиги чемпионов, всего два: вылет и завершение сезона или попадание в Лигу Европы, турнир рангом ниже. Но для этого клубу с берегов Невы необходимо побеждать бельгийский «Брюгге». В гостях и с разницей в два мяча.

- Матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА начнется в 23:00 по петербургскому времени. «Зенит» сыграет в белой форме, вратарь — в зеленом; хозяева выйдут на поле в черно-синей форме, вратарь — в красном. Встреча пройдет без зрителей. В прямом эфире игру покажет федеральный спортивный телеканал, - сообщает пресс-служба «Зенита».

Надо сказать, что в Бельгию петербуржцы отправились сразу без нескольких игроков «основы». Караваев и Вендел не смогут сыграть по причине травм, а у Ловрена - дисквалификация. Капитаном наверняка опять станет Дзюба, вот только участие Артема в игре с «Брюгге» пока остается под вопросом.