Менее 6% свободных коек для больных коронавирусом осталось в Санкт-Петербурге

В Петербурге осталось менее 6 процентов коек для коронавирусных больных Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге на среду, 2 декабря 2020 года, свободных коек для коронавирусных больных осталось меньше 6 процентов. Об этом заявили в Смольном. Чтобы справиться с потоком тяжело больных в городе планируют подключать новые мощности.

- Всего в Петербурге развернуто 10 901 коек для больных коронавирусом и пневмонией. На данный момент свободно 639 мест - это 5,9 процентов, - сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению.

В ближайшее время в городе планируют развернуть дополнительные мощности за счет новых медицинских учреждений. Так. вскоре откроется новый корпус Госпиталя ветеранов войн, где под инфекционный стационар отдадут 405 коек.

Напомним, что по данным на 2 декабря, за сутки заболели 3684 человека. Амбулаторное лечение в поликлиниках проходят 53 075 человек.

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