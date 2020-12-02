Дополнительные койки для больных коронавирусом в Санкт-Петербурге готовы развернуть за 2-3 дня

Петербург готов развернуть новые койки для больных коронавирусом за 2-3 дня Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

На среду, 2 декабря 2020 года, в Санкт-Петербурге развернуто 10 901 коек для больных коронавирусом. Принимают пациентов в 6 городских и 5 федеральных больницах. При этом, свободно всего 6 процентов мест. Как отметил губернатор Александр Беглов, при необходимости новые мощности будут развернуты за 2-3 дня.

- Но при этом койки не должны простаивать в ожидании пациентов с коронавирусом. Для нас принципиально важно сохранить оказание плановой помощи, - сказал губернатор.

Так, с 1 декабря задействованы мощности НИИ фтизиопульмонологии. В ближайшее время начнет прием пациентов центр имени Алмазова. Это еще 250 коек. Новый корпус-трансформер Госпиталя ветеранов войн примет первых пациентов во второй половине декабря. Он откроется сразу как инфекционный стационар с коечным фондом 405 мест.

Также строители готовят к сдаче корпус-трансформер больницы № 33 в Колпино. Это даст еще 420 коек.

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