Все школы и детские сады работают несмотря на коронавирус в Санкт-Петербурге

Все школы и детские сады Петербурга работают несмотря на коронавирус Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Все школы и детские сады Санкт-Петербурга работают. Об этом рассказал губернатор Северной столицы Александр Беглов в среду, 2 декабря 2020 года, в эфире телеканала "Россия-24".

- Школы и детские сады в Петербурге функционируют в рабочем режиме. Если у кого-то из детей выявляются симптомы заболевания, то закрывают класс, но не всю школу. У нас не закрыта ни одна школа, ни один детский садик, - отметил градоначальник.

Беглов добавил, что учителя и воспитатели делают все возможное, чтобы соблюдались меры безопасности, но у родителей есть выбор – перевести ребенка на дистанционное образование или оставить в школе. Для дистанционного преподавания привлекают не только учителей, но и студентов вузов.

Также он отметил, что в городе нет дефицита масок или других средств защиты. Единственное чего не хватает - дефицит противовирусных средств и других медикаментов для лечения коронавирусной инфекции.

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