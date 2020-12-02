«Кошку-камикадзе», со страха сиганувшую в вентиляцию, спасали целый месяц в Санкт-Петербурге

Диковатую кошку спасли после месяца заточения из вентшахты в Санкт-Петербурге. Фото: vk.com/koshkispas

В Санкт-Петербурге «кошка-камикадзе» сиганула от страха в вентиляцию и чудом прожила там больше месяца, пока ее не вызволила хозяйка. Женщина сообщила о беде спасателям «Кошкиспаса» еще 1 ноября, вызвав их в дом на Свердловской набережной. По словам хозяйки, кошка диковатая, поэтому ее характер был непредсказуем, вот они и сбежала в шахту в один прекрасный момент при попытке ее поймать.

Проблем добавлял тот факт, что здание является арендуемой территорией, и ее директор строил козни, находя все новые предлоги не пускать спасателей для осмотра вентиляции. День шел за днем, а от кошки не было ни звука.

Ловушку делали из подручных средств. Фото: vk.com/koshkispas

- И вот 30 ноября заявительницы снова позвонили координатору и сообщили, что кошка жива! Они ее сняли на телефон, так как имеют возможность через соседский балкон попадать на крышу, подкармливать кошку и опускать ей воду, - рассказывают сотрудники «Кошкиспаса» в своей группе во «Вконтакте».

Дело оставалось за малым – соорудить ловушку и договориться с арендатором. В итоге 1 декабря к ночи хозяйка самостоятельно поймала кошку и со слезами благодарила волонтеров.