Беглов попросил петербуржцев не посещать людные места без острой необходимости

Губернатор Санкт-Петербурга призвал отказаться от посещения людных мест. Фото: Олег ЗОЛОТО

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов попросил горожан не посещать любые общественные места, где обычно толпятся люди, без острой на то необходимости. Так градоначальник отреагировал на уменьшение числа свободных коек для больных коронавирусом, коих осталось меньше 6 процентов. Эпидситуация более чем серьезная, поэтому губернатор в очередной раз призвал жителей Северной столицы соблюдать элементарные правила.

- Маски, перчатки и соцдистанция стали нашей новой реальностью, койки и врач не бесконечны. Если нет острой необходимости, не стоит посещать людные места. Хочу обратиться к каждому – берегите себя и своих близких, - цитируют Беглова после эфира на «России-24».

Напомним, что власти Санкт-Петербурга ужесточили ограничения по коронавирусу в декабре и на новогодние праздники. Полный список запретов «Комсомолка» опубликовала в отдельном материале.