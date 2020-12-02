Нехватка медработников наблюдается в Санкт-Петербурге на фоне пандемии

Нехватка медсестер, рентген-лаборантов и врачей-анестезиологов наблюдается в Санкт-Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

В медучреждениях Санкт-Петербурга не хватает трех категорий медработников. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов в ходе прямого эфира на «России-24». По словам градоначальника, Северная столица работает над укреплением первичного медицинского звена, но нехватка некоторых кадров на фоне пандемии коронавируса имеет место быть.

- Наши медики трудятся в условиях колоссальной нагрузки. Больше всего дефицит кадров есть в амбулаторном звене. Выручают старшекурсники медвузов. В стационарах штабы набраны, но существует нехватка медсестер, рентген-лаборантов и врачей-анестезиологов, - признал губернатор.

Как рассказывает Беглов, обязанность властей сейчас заключается в обеспечении условий для лечения больных в домашних условиях. На эти цели из федерального бюджета выделили больше 200 млн рублей ради закупки бесплатных лекарств от коронавируса.