Помощника машиниста осудят за трагическую смерть пассажирки электрички в Ленобласти

Помощника машиниста электрички может ждать тюрьма после трагической смерти пассажирки. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Помощника машиниста электрички осудят в Ленинградской области по делу о трагической смерти пассажирки. Дело в том, что ногу женщины зажало в двери, после чего поезд тронулся и протащил ее вдоль платформы. От полученных травм пассажирка скончалась на месте. В произошедшем обвинили помощника машиниста и возбудили в отношении него уголовное дело по статье за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации ж/д транспорта.

- По версии следствия, мужчина не убедился в окончании безопасной высадки пассажиров электропоезда, прибывшего на ж/д станцию «Горы» в поселке Новинка Кировского района Ленобласти. Обвиняемый подал сигнал на закрытие автоматических дверей. Пассажирка не успела выйти из вагона и ее ногу сдавило, - рассказывают в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Дело вот-вот направят в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.