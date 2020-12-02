Для педагогов старше 50 лет запустили образовательную программу по работе в пандемию в Санкт-Петербурге

Педагогам старше 50 лет помогут адаптироваться к работе во время пандемии коронавируса в Санкт-Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Власти Санкт-Петербурга запустили вспомогательную образовательную программу для педагогов старше 50 лет, которые растерялись в условиях пандемии коронавируса и не смогли адаптироваться к дистанционке и другим ограничительным мерам. Обучение будет проходить под крылом Центра занятости населения в Политехническом колледже городского хозяйства.

- Слушателям предстоит пройти курс по организации трудового процесса и рабочих мест с учетом противоэпидемических мер. Им на практике объяснят, как соблюдать все необходимые требования, а также расскажут об источниках инфекции, механизмах и факторах ее передачи, - рассказывают в пресс-службе Смольного.

Помимо учителей программу предлагают освоить и сотрудникам старше 50 лет из административно-хозяйственных и финансово-экономических отделов. Обучение бесплатное.

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