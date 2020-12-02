С Азмуном, но без Дзюбы: «Зенит» озвучил стартовый состав на матч против «Брюгге»

"Зенит" назвал стартовый состав на матч с "Брюгге". Фото: twitter.com/zenit_spb

«Зенит» назвал стартовый состав на гостевой матч против «Брюгге» в рамках группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Напомним, в первой игре сине-бело-голубые сенсационно уступили бельгийцам. Зенитовцы сейчас находятся на последнем месте, имея в активе всего одно очко и им кровь из носу нужно побеждать соперника с разницей в два мяча, чтобы хотя бы побороться за попадание в Лигу Европы следующей весной.

У Артема Дзюбы повреждение. Фото: twitter.com/zenit_spb

- Наш состав на матч в Бельгии! Кержаков, Сантос, Ракицкий, Прохин, Барриос, Сутормин, Ерохин, Кузяев, Малком, Дриусси, Азмун. Запасные: Лунев, Васютин, Круговой, Жирков, Мусаев, Оздоев, Шамкин, Мостовой, - сообщила пресс-служба петербургского клуба.

Напомним, что хорватский защитник Деян Ловрен отбывает дисквалификацию из-за перебора желтых карточек. В связи с этим пару Ярославу Ракицкому составит 19-летний Данила Прохин, который уже выходил за сине-бело-голубых в 5 матчах нынешнего розыгрыша чемпионата России. Не будет и Артема Дзюбы из-за травмы.