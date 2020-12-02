Уровень безработицы снизился к концу 2020 года в Ленобласти

В Ленобласти снизился уровень безработицы к концу 2020 года. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Уровень регистрируемой безработицы снизился в Ленобласти к концу 2020 года. По данным на 2 декабря, он составляет 2,96%, когда еще 1 ноября был 3,17%. Да и в целом к началу зимы число обращений в службу занятости стало меньше. Рост регистрации безработных жителей 47-го региона связывают, понятное дело, с ограничительными мерами по коронавирусу, а также с более простой процедурой постановки на Биржу труда.

- На начало декабря 2020 года на учете состояли 35,2 тыс. человек, из них 30,9 тыс. имеют статус безработного. С начала года новую работу нашли 21,4 тыс. жителей Ленобласти, из них 18,8 тыс. уже трудоустроились после введения ограничительных мер 30 марта 2020 года. В основном граждане трудоустраиваются по рабочим профессиям, по инженерно-техническим и служащим специальностям, - рассказывают в пресс-службе правительства Ленобласти.

Что касается Санкт-Петербурга, то там, напомним, возник дефицит рабочей силы из-за оттока мигрантов во время пандемии.