В метро Санкт-Петербурга отчитались о масштабной дезинфекции «холодным туманом»

"Холодный туман" помогает дезинфицировать метро Санкт-Петербурга. Фото: Олег ЗОЛОТО

Масштабная дезинфекция продолжается во время коронавируса в метро Санкт-Петербурга. Сотрудники подземки отчитались о своей работе, чтобы у пассажиров не возникало сомнений насчет безопасности популярного общественного транспорта. Петербуржцев заверили, что в метро ежедневно дезинфицируют около 480 вагонов и два раза в сутки протирают поручни специальным средством.

- Дважды в сутки осуществляется сухая уборка вагонов, один раз в сутки – влажная уборка с применением дезинфицирующих растворов, - добавляют в пресс-службе подземки.

Помогают в дезинфекции и современные технологии – генератор «холодного тумана», проникающий даже в самые труднодоступные места вагона.

Добавим, что осенью 2020 года в Санкт-Петербурге вступили в силу новые правила безопасности в метро, обязывающие носить маски и перчатки при введении режима повышенной готовности или ЧС, а также запрещающие самостоятельно спускаться на платформу родителям с детской коляской.