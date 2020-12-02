Полиция задержала расклейщиков листовок против депутата ЗакСа Санкт-Петербурга

Полиция задержала расклейщиков "памфлетов" на парламентария Санкт-Петербурга. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция задержала нескольких расклейщиков листовок, направленных против депутата ЗакСобрания Санкт-Петербурга Дениса Четырбока, автора нашумевшего закона о запрете наливаек. Напомним, резонансный документ исправили после критики городской общественности, и теперь бары смогут работать в жилых домах и на площади в 20 квадратных километров, а не только на 50-ти «квадратах».

- По словам депутатов, в четырех районах Северной столицы в период с 23 на 24 ноября появились плакаты с изображением председателя комитета по законодательству петербургского парламента Четырбока. На листовках содержались высказывания, в которых есть «искаженные сведения о работе парламентария и его законотворческих инициативах», - пишет «Мойка78».

Сейчас правоохранительные органы устанавливают заказчиков «памфлетов» на парламентария.