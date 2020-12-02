«Зенит» проигрывает «Брюгге» в один мяч после первого тайма

"Зенит" проигрывает "Брюгге" в гостях после первого тайма. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

«Зенит» уступает «Брюгге» после первого тайма со счетом 0:1 в рамках группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Забил полузащитник бельгийцев Шарль де Кетеларе на 33-й минуте, когда 19-летний Прохин неудачно выбил мяч из штрафной. Правда, сине-бело-голубые все-таки забили, но из-за оффсайда Ерохина, так что гол Азмуна не засчитали.

Напомним, в гостевой игре не принимают участие Артем Дзюба из-за травмы, а также основной защитник Деян Ловрен из-за перебора желтых карточек. Впрочем, по мнению Сергея Семака, ротация необходима команде.

- Проблемы есть, их очень много. Некоторые из лидеров успели провести всего по две-три тренировки после длительного отсутствия. Кто-то не сможет помочь. Каждая игра, иногда каждый день вносят какие-то коррективы. Действительно, проблемы есть, и, чтобы быть мощными и сильными в каждой игре, нужна хорошая ротация, - сообщил главный тренер «Зенита» на предматчевой пресс-конференции.