Петербургская фигуристка Елизавета Туктамышева заболела коронавирусом

Елизавета Туктамышева сдала положительный тест на "ковид". Фото: СОЦСЕТИ

Елизавета Туктамышева пропустит этап Кубка России по фигурному катанию, который должен состояться в Москве с 5 по 8 декабря. Причиной стало подозрение на коронавирус - тест петербургской спортсменки на наличие COVID-19 дал положительный результат.

- Чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева не выступит на пятом этапе Кубка России в Москве. Результаты тестирования на COVID-19 спортсменки дали положительный результат, по этой причине ученица Алексея Мишина пропустит предстоящие соревнования, - сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания России.

Сама фигуристка пока официально инфрмацию о заболевании не подтверждает и с журналистами не общается.

Напомним, что в конце ноября 2020 года Туктамышева стала победительницей титульного Гран-при России в Москве. Это стало счастьем для спортсменки, которую не так давно не брали в сборную команду страны.