Почти 3,7 тысячи человек заразились коронавирусом в Петербурге на 3 декабря Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Уже который день подряд в Северной столице ежедневный прирост зараженных COVID-19 держится на одной планке. Так, число заболевших коронавирусом в Санкт-Петербурге на 3 декабря 2020 года составило 3 692 человека. Отметку в 3,7 тысяч ковид превысил лишь один раз - 29 ноября.

- За время пандемии в Петербурге коронавирус был выявлен у 136 980 человек. Из них полностью выздоровели 78 004 пациентов, 2 940 выписаны за последние сутки. Жертвами инфекции стали 5 668 человек. Еще 69 умерли за последние сутки, - сообщили в оперативном штабе по COVID-19.

Напомним, что Смольный решил ужесточить коронавирусные ограничения в городе. Многие из них начнут действовать уже 4 декабря.

Самые жесткие меры коснулись ресторанов, баров, музеев и театров. Места культурного развлечения должны будут закрыться на все новогодние праздники. Заведения общепита будут закрыты с 30 декабря по 3 января.