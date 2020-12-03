Гниющий труп мужчины нашли в Петергофе под Санкт-Петербургом

Изрезанный, гниющий труп пенсионера нашли в квартире в Петергофе Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Петродворцового района Санкт-Петербурга выясняет причину смерти 65-летнего мужчины. Днем в среду, 2 декабря 2020 года, в правоохранительные органы обратилась женщина и рассказала, что нашла мертвым своего брата в его квартире в городе Петергоф. На место незамедлительно выехали сотрудники МВД.

- Труп находился в квартире дома 3, корпус 11 по Суворовской улице. На грудной клетке мужчины виднелись резанные раны. Само тело находилось уже в состоянии гнилостных изменений. Предположительно, мужчина умер около четырех дней назад, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Полицейские осмотрели квартиру и забрали на исследование окурки сигарет, рюмку, нож, а также отпечатки пальцев.

На данный момент тело умершего направлено в морг для установления причины смерти. Делом занимается следственный комитет.