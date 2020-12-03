Еще 69 человек умерли от корнавируса в Санкт-Петербурге

Еще 69 человек умерли от коронавируса в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Еще 69 петербуржцев стали жертвами коронавируса. Такие данные по суточной смертности на утро 3 декабря приводит федеральный Оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространением инфекции «ковид-19».

- За минувшие сутки в России зафиксированы еще 554 летальных исхода по причине коронавирусной инфекции. В том числе 73 - в Москве и 69 - в Санкт-Петербурге, - сообщает портал «Стопкоронавирус».

Отметим, что это не рекордные показатели, повторение которых было в Северной столице два дня назад - 85 смертей в сутки. При этом город остается на втором месте в России по количеству летальный исходов за все время пандемии. Жертвами болезни стали уже 5668 горожан.

Также замедлилась и суточная заболеваемость. Уже восьмой день она держится на уровне 3600-3700 случаев, что может означать постепенный выход «на плато». Точнее станет понятно в течение недели-двух.