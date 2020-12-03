Мужчина зарезал женщину в снятой на сутки квартире на Лиговском проспекте Санкт-Петербурга

Труп женщины нашли в съемной квартире на Лиговском проспекте в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге мужчина подозревается в убийстве женщины в квартире, которую снял в центре города на сутки. Во втором часу дня в среду, 2 декабря 2020 года, в полицию поступило сообщение о том, что в одной из квартир дома 65 по Лиговскому проспекту находится труп. Само жилье принадлежит 73-летнему пенсионеру.

- В квартире был обнаружен труп 38-летней петербурженки. При осмотре тела правоохранители увидели резанные раны на запястье правой руки и наружной стороне правого бедра. Сейчас тело направлено в морг для установления причины смерти, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Полиция выяснила, что данную квартиру на сутки снимал 40-летний гражданин Кыргызстана, с какой целью, не уточняется.

Про подозреваемого известно, что год назад он приехал в Россию на заработки, зарегистрирован в поселке Вырица Ленинградской области. на данный момент мужчину разыскивают.