Два концертных клуба закрыли в Санкт-Петербурге из-за противоэпидемических нарушений

Три концерта отменили в Петербурге из-за эпидемических нарушений в клубах Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге временно закрыли два клуба из-за противоэпидемических нарушений. В "черный список" попали "Космонавт" и "А2" после проверки Роспотребнадзора, прошедшей 28 ноября 2020 года. Ближайшие концерты на этих площадках не состоятся.

- В результате осмотра концертных площадок надзорным органом были составлены протоколы о временном запрете деятельности, что исключает возможность проведения там мероприятий до решения суда, - сообщили в комитете по культуре города.

На данный момент не согласован концерт группы "Мельница" в клубе "А2", запланированный на 4 декабря. Также не состоятся концерты групп "Крематорий" и "Ундервуд" 4 и 5 декабря соотвественно.

Петербуржцам напомнили, что актуальный список согласованных мероприятий численностью более 50 человек размещен на сайте Центра развития и поддержки предпринимательства Санкт-Петербурга.