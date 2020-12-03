Петербуржца задержали за изнасилование двух 10-летних девочек

В Петербурге задержали педофила-рецидивиста по подозрению в изнасиловании двух 10-летних девочек Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге задержали 50-летнего мужчину, подозреваемого в изнасиловании двух 10-летних девочек. В среду, 2 декабря 2020 года, в полицию обратились родители детей. Оба рассказали, что неизвестный человек надругался над их детьми в одно и то же время.

- Сначала поступило заявление от 43-летней женщины, жительницы дома 56 по улице Ленсовета Московского района. Она рассказала, что в период с 5 по 25 июня у дома 58 на той же улице неизвестный преступник совершал развратные действия сексуального характера в отношении ее 10-летней дочери, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

После аналогичное заявление поступило от 42-летнего мужчины. По его словам, в тот же период пострадала его 10-летняя дочь.

В первом часу дня 2 декабря полиция задержала на улице Орджоникидзе 50-летнего подозреваемого. Возбуждено уголовное дело. Известно, что в 2016 году мужчина привлекался к уголовной отвественности за сексуальное преступление, но был освобожден и отправлен на полгода на лечение.