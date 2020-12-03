Петербуржца задержали за инцест с малолетней дочерью и ее сестрой, которые приехали к нему в гости на лето

Петербуржец насиловал свою дочь и ее сестру во время летних каникул в 2019 году Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге полиция в среду, 2 декабря 2020 года, задержала 36-летнего мужчину за изнасилование двух девочек, одна из которых является его дочерью. В мае в правоохранительные органы обратилась жительница Московской области, которая рассказала, что летом 2019 года ее бывший муж, житель города на Неве, изнасиловал ее 10-летнюю дочь.

- Женщина пояснила, что на лето отправила своих дочерей к бывшему мужу на лето. Там в течение двух месяцев мужчина насиловал 10-летнюю девочку, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Во время расследования полиция выяснила, что в тот же период мужчина совершал инцест и с другой девочкой, которой летом 2019 года было 14 лет. Причем насиловал детей мужчина на разных квартирах.

Сейчас мужчина задержан и находится в изоляторе. Возбуждены уголовные дела. Расследование продолжается.