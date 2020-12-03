Ученые СПбГУ заявили, что «советская прививка» БЦЖ защищает россиян от коронавируса

Прививка от туберкулеза может спасти жизнь и при "ковиде". Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

«Советская прививка» от туберкулеза, та самая БЦЖ, след от которой есть на плече у почти всех россиян, помогает в борьбе с коронавирусом. К такому выводу пришли ученые СПбГУ, изучавшие статистику по заболеваемости и течение болезни у пациентов.

- Анализ около 100 научных работ и статистики по заболеваемости COVID-19 в разных странах мира показал, что распространение коронавирусной инфекции происходит медленнее там, где велик процент вакцинированных от туберкулеза вакциной БЦЖ, - пишет газета «Петербургский дневник».

Тенденция прослеживается в бывших республиках СССР, странах Восточной Европы, Финляндии, Китае и других государствах.

Конечно, совсем от «ковида» прививка не спасает, но, сделанная в раннем детстве, она меняет иммунную систему таким образом, что болезнь протекает менее тяжело. Как считают в СПбГУ, вакцина БЦЖ активирует ответную реакцию на слизистых оболочках организма, где и «живет» вирус. По исследованию петербургские ученые уже опубликовали статью в научном журнале Juvenis scientia.