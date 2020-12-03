Петербургские школьники массово вернулись на очное обучение

Петербургские школьники массово возвращаются на очное обучение Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге школьники начали массово возвращаться на очное обучение. Об этом в четверг, 3 декабря 2020 года, рассказали в комитете по образованию города. Отмечается, что ученики, которые ранее были переведены на домашнее обучение по решению родителей, стали постепенно возвращаться в классы. К занятиям в очном режиме вернулись уже 2569 тысяч детей.

- Тенденция к массовому возвращению учеников в стены школ наметилась на прошлой неделе. Во вторник, 24 ноября, к учебе в очном режиме вернулись почти 500 детей. Следующий скачок произошел также во вторник, но уже 1 декабря – еще 450 учеников вновь заняли свои места за партами, - рассказали в комитете.

На данный момент на смешанном обучении все еще находятся 14 264 школьника, это около 3 процентов от всех учеников в городе. Из них большая часть это ученики 5-9 классов - порядка 7,5 тысяч детей. Также дома пока учатся 3909 учеников начальной школы и 2818 старшеклассников.