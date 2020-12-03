Пять беременных женщин и один подросток умерли от коронавируса в Санкт-Петербурге с начала пандемии

75% детей в Петербурге переболели коронавирусом. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Пять рожениц и один несовершеннолетний подросток стали жертвами коронавируса в Санкт-Петербурге. Такие данные с момента начала пандемии привели специалист на прошедшей пресс-конференции по медицинской помощи детям с инфекцией «ковид-19».

- Ребенку было 16 лет, он имел сопутствующее заболевание — ожирение. Кроме того не удалось спасти пятерых беременных женщин,- рассказала начальник отдела по организации медицинской помощи матерям и детям Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Яна Панютина.

Увы, бывали случаи, когда ребенок выживал, а у него от коронавируса погибали мать с отцом, или даже все родные, причем буквально за несколько дней. «Комсомолка» писала об этой громкой истории.

Что же касается детей, то по приведенной статистике, от общего числа заболевших госпитализируют около 10% юных пациентов. При этом в Комздраве уверены, что три четверти детей старше семи лет болеют или уже переболели коронавирусом.