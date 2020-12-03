75% детей старше семи лет в Санкт-Петербурге болеют коронавирусом

Только 10% детей с коронавирусом госпитализируют в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Три четверти всех детей и подростков старше семи лет в Санкт-Петербурге болеют или уже переболели коронавирусом. Такие данные на профильной пресс-конференции по теме «ковида» у несовершеннолетних привела начальник отдела по организации медицинской помощи матерям и детям Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Яна Панютина.

- 75% детей старше семи лет в Петербурге болеют коронавирусом. Основной поток пациентов берет на себя больница имени Филатова — там развернули 560, а с октября в Педиатрическом университете под эти цели отдали 40 коек, - приводит ее слова «Мойка 78».

При этом госпитализируют в городе всего 10 % юных пациентов с коронавирусной инфекцией. Дети не так тяжело переносят болезнь, при условии, что у них нет отягчающих сопутствующих заболеваний.

Единственным умершим от «ковида» несовершеннолетним пациентом оказался 16-летний подросток с ожирением.