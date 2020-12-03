В Смольном назвали условие для смягчения новогодних ограничительных мер

В Смольном рассказали о возможном смягчении ограничительных мер на новогодние праздники Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

С 4 декабря 2020 года в Санкт-Петербурге начнут действовать жесткие ограничительные меры, которые продлятся весь декабрь и новогодние праздники. Они затронут практически все развлечения в городе, а также рестораны, кафе и бары. Однако, как отметил вице-губернатор Евгений Елин, есть возможность, что меры будут смягчены.

- Ситуация сложная, но не критическая. Мы внимательно следим за ней. И если удастся сохранить равновесие, которое появилось в последние дни, через 10 дней возможно смягчение ограничительных мер, - заявил Елин.

Напомним, что последнюю неделю ежедневный прирост новых зараженных коронавирусом в Петербурге стабилен и не превышает 3,7 тысяч человек. Роста не наблюдается.

Тем не менее, власти ввели жесткие ограничения, чтобы снизить привлекательность Петербурга для туристов на новогодние праздники.