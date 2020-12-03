3D-спектакль на Дворцовой площади 5 и 6 декабря отменили из-за коронавируса

3D-шоу на Дворцовой площади отменили из-за коронавируса Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге в связи с новыми коронавирусными ограничениями отменили 3D Mapping спектакль, который должен был состояться 5 и 6 декабря 2020 года на Дворцовой площади. Точнее, мероприятие все же состоится, но без зрителей.

- 3D-шоу на Дворцовой площади состоится без зрителей. Все желающие смогут его посмотреть онлайн, - рассказали "КП-Петербург" организаторы.

Однако на данный момент точное время проведения шоу не известно. Сейчас организаторы пытаются подстроиться под новые реалии. Обновленная информация появится на сайте мероприятия.

Отметим, что трансляцию спектакля можно будет посмотреть на сайте Эрмитажа.

Спектакль "Образ Победы в коллекциях и судьбе Эрмитажа" - 15-минутное шоу, которое представит разные сюжеты полотен, скульптур и хроник сложились в единую динамичную историю, которая будет написана светом по фасаду здания Главного штаба.