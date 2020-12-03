«Обыкновенное чудо: Особенные мастера из Ленобласти представили свои работы на необычной выставке

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Фото: Полина ЖУКОВА

Сегодня, 3 декабря, отмечается Международный день инвалидов. В Доме правительства Ленинградской области к этой дате приурочили открытие необычной выставки керамических изделий под названием «Обыкновенное чудо». Ее авторы – люди с особенностями, которым покорилось это непростое ремесло.

Сказочные персонажи, птицы и рыбы, новогодние украшения (куда без символа наступающего года – быков!), аромалампы в виде искусных каминов – все это и авторские, и тиражные работы. Про них мастера не устают рассказывать гостям на открытии собственной выставки. Вячеслав Викторов и Михаил Тарасов в недавнем прошлом выпускники уникального учреждения – всеволожского «Мультицентра социальной и трудовой интеграции», где людям с особенностями интеллектуального и психического развития помогают освоить посильную профессию. К слову, лепку из глины оба мастера опробовали еще в детстве, с тех пор и полюбили это занятие. Теперь они не только дали волю своим художественным талантам, но и устроились на производство в компанию «Балтийская керамика».

Открытие необычной выставки керамических изделий под названием «Обыкновенное чудо». Фото: Полина ЖУКОВА

– Люди особенные нуждаются в поддержке и от общества, и от государства. Многие из них имеют большой творческий потенциал, готовы работать на благо общества, но многие просто не могут раскрыться, потому что у них нет такой возможности. Для нас очень важно, чтобы каждый из них получил свой шанс и возможность проявить себя, – отметил на открытии выставки губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Кстати, керамикой занимается и жена Вячеслава Викторова – Любовь. В «Мультицентре» получали профессию они тоже вместе. А второй мастер, Михаил Тарасов, открыл в себе и любовь к фотоискусству. На выставке можно также увидеть его яркие пейзажные зарисовки. Кстати, рос и воспитывался Михаил в детском доме-интернате в Новгородской области, но теперь его судьба неразрывно связана с 47-м регионом:

– В Ленинградской области я получил и образование, и профессию, и нашел вторую половинку, – улыбается Михаил.