2,5 млн петербуржцев сделали прививку от гриппа

В Санкт-Петербурге за прошлый месяц никто не заболел гриппом, вакцинация продолжается. Фото: Олег ЗОЛОТО

На начало декабря 2020 года уже почти 2,5 миллиона петербуржцев сделали себе прививку от гриппа. Это примерно половина от всего населения Северной столицы, если верить расчетам Смольного. Напомним, власти планировали вакцинировать минимум 60% петербуржцев до 2021 года.

- Из числа привитых горожан 2 002 130 – взрослые и 479 982 детей. Это 92,34% от плана, рассчитанного в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, - сообщает пресс-служба Смольного.

Губернатор называет вакцину от гриппа особенно эффективной в текущей напряженной эпидситуации, когда не дремлет и коронавирус. Прививочную кампанию, к слову, продлили. Повод самый хороший – за минувший месяц в городе не зарегистрировали ни одного случая заболевания гриппом. На этой неделе в Северной столице работают 262 прививочные бригады.