Без осадков, но с гололедом: погода на 4 декабря в Санкт-Петербурге

В Петербурге в пятницу будет ясно и прохладно. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Наступившая пятница окажется достаточно спокойной и достаточно приятной с точки зрения погоды. Ни снега, ни дождя синоптики не обещают, на улице будет привычная для города температура, а из-за облаков даже выглянет солнце.

- 4 декабря в Санкт-Петербурге ожидается погода без существенных осадков. Ветер юго-восточный, умеренный. Температура воздуха составит от -1 до +1 градуса. Атмосферное давление изменится мало. Возможен гололед, - сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

На 7:45 утра в городе ясно и прохладно. Термометры показывают -0,8 градуса, дует слабый юго-восточный ветер, скоростью 2-6 метра в секунду. Давление составляет 767,5 мм ртутного столба, а влажность достигает 82%.

Что касается погоды на выходные, то она будет почти одинаковой в субботу и воскресенье: без осадков, с южным ветром и дневной температурой в +1…+3 градуса.