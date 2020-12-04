Водители пожаловались на светофор, который «прячется» за столбом на проспекте Стачек

У проспекта Стачек светофор "прячется" за столбом. Фото: vk.com/spb_today

Петербургские водители пожаловались на неудачно установленный светофор, вид на который почти полностью перекрывается столбом. По словам одного из автомобилистов, конструкция на проспекте Стачек «прячется», если стоять в левом ряду перед стоп-линией.

- Вот так установлен светофор в боковом проезде Стачек с Казакова у ТК «Континент». Вид с водительского места от стоп-линии, - подписал мужчина под фото, на котором видна только секция для пешеходов. Какой свет горит водителю, понять невозможно.

Как оказалось, такая проблема есть не только в одном месте города. Пользователи соцсетей в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» назвали еще несколько проблемных адресов.

- На перекрестке Энергетиков и Революции половина светофоров так висят, - пишут горожане.

А особо загадочное место есть в Калининском районе: «Выезд с улицы Ключевая также, плюс всегда горит красный, правда стрелка зеленая работает. Кто не местные, не знают и ждут. Не раз выходила из машины и объясняла ждунам, что у нас красный не запрещающий, а украшающий».