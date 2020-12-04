В Гидрометцентре рассказали о количестве осадков в декабре на Северо-Западе России

Погода в декабре будет близка климатической норме. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Специалисты Гидрометцентра России представили свой прогноз погоды на декабрь. Они рассказали об ожидаемом количестве осадков и температурных аномалиях, в том числе по Северо-Западной части страны.

- Месячное количество осадков предполагается на севере Северо-Западного федерального округа – больше нормы, - сообщается на сайте Гидрометцентра.

В эту зону попадают Санкт-Петербург и Ленинградская область в том числе. Впрочем, ничего катастрофического пока не ожидается. Будет ли снег на Новый год, синоптики пока точно предсказать не могут. Как шутят специалисты, это будет понятно вечером 31 декабря.

Что касается температурного фона, то он окажется в пределах нормы +/- 1 градус. То есть днем в городе термометры будут показывать от 0 до -5 (среднемесячный показатель -2,3 градуса), а ночью – от -2 до -7 (-7,1).