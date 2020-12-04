Электричка сгорела в ремонтном депо в Санкт-Петербурге

Электричка сгорела после ремонта в депо. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России начало проверку после ЧП, произошедшего в ночь на 4 декабря в одном из вагоноремонтных депо Санкт-Петербурга. Здесь, при проведении работ, частично сгорела электричка.

- Около часа ночи в одном из локомотивных депо, после ремонта был поставлен на путь электропоезд. Был произведен его запуск с включением внутреннего освещения, после чего от контактной сети отключен не был. В результате возгорания выгорел 8-й вагон, соседние с ним выгоны обуглились, - сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Пока данные следствия предварительные, точные обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе проверки. Известно, что пострадавших при инциденте нем, ущерб только материальный. Его точный размер станет понятен позднее.

Уголовное дело пока не возбуждалось.