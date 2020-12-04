Тонны «паленого» алкоголя и лосьона для лица нашли в Гатчинском районе Ленобласти

Под Гатчиной мигранты вручную разливали паленую водку. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Очередной заводик по производству поддельного алкоголя накрыли оперативники петербургского Главка. Производство «паленушки» располагалось в одном из ангаров промзоны в Гатчинском районе Ленинградской области.

- В общей сложности было обнаружено не менее 14 тысяч бутылок объемом 0,5 литра 11 брендов водки популярных наименований с признаками подделки, в том числе премиальных, а также косметического лосьона объемом 0,25 литра, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Здесь же рядом стояли и «кубовые» емкости со спиртом. Производство, которым занимались девять мигрантов, не блистало высокими технологиями. Спирт смешивали с водой из-под крана и вручную разливали по бутылкам. За 12-часовую смену им платили по 1500 рублей.

Сейчас все сотрудники заводика задержаны, а оперативники выясняют, куда именно уходил «элитный» алкоголь гатчинского разлива и ищут организатора преступного бизнеса.