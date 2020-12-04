Кража банки сгущенки привела к поножовщине в одном из супермаркетов Санкт-Петербурга

Посетителя магазина на проспекте Энгельса обвинили в разбое из-за попытки кражи банки сгущенки. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Попытка кражи всего лишь банки сгущенки привела к серьезным последствиям для посетителя и продавца одного из супермаркетов Петербурга. Все произошло утром 3 декабря на проспекте Энгельса. Здесь завязалась драка, где в ход пустили нож.

- Около 10 утра в полицию поступило сообщение о том, что, неизвестный совершил открытое хищение банки сгущенного молока и при попытке задержания нанес удар ножом в руку продавцу, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Агрессивного посетителя скрутила охрана магазина, а приехавшие на вызов полицейские забрали нападавшего в отделение.

Получивший ранение продавец был госпитализирован, но после оказания помощи, смог поехать домой. Его состояние не вызывает опасений.

Известно, что нападавшим оказался мужчина 1986 года рождения. По статье «Разбой с применением оружия» ему грозит до десяти лет лишения свободы.