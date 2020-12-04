Видео сгоревшей электрички опубликовал Следственный комитет

Электричка сгорела в депо после ремонта. Фото: Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России

Видео последствий пожара в одном из вагоноремонтных депо Петербурга показало Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России. Утром 4 декабря в Кировском районе города сгорела электричка. Проверку начала и транспортная прокуратура.

- Около 0:00 часов 4 декабря 2020 года в ремонтном локомотивном депо при проведении ремонтных работ произошло возгорание трех вагонов электропоезда, - сообщает пресс-служба прокуратуры.

По предварительным данным, уже после ремонта рабочие поставили состав на путь и выкатили его из депо, после чего провели пробный пуск, но затем забыли отключить поезд от контактной сети.

В результате замыкания сгорели несколько вагонов, а другие обуглились. Люди при ЧП не пострадали.

Сейчас по факту инцидента идет доследственная проверка, уголовного дела пока не возбуждалось.