Суд арестовал помощника председателя поселка в Белоострове за махинации с участками

Арестован один из мошенников, "отжимавших" земли в коттеджном поселке в Белоострове. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Полиция отчиталась об аресте одного из сопредседателей коттеджного поселка в Белоострове, что в Ленобласти. Напомним, мужчин обвинили в махинациях с земельными участками. Один из них уже отправлен в СИЗО минимум на два месяца. По версии следствия, злоумышленники нагло врали администрации и незаконно заимели территории на сумму в 4 млн рублей.

- Ключевым моментом в организации мошеннической схемы являлся поиск малоимущих граждан, от имени которых и оформлялись доверенности, дававшие впоследствии право на определенные юридические действия с земельными участками. За поиск номинальных жителей и отвечал знакомый председателя дачного партнерства, которого заключили под стражу, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Добавим, что с теми, кто раскрывал мошенническую схему, сопредседатели поступали жестко – например, одному из местных жителей просто-напросто… снесли коттедж стоимостью 7 млн рублей.