250 килограммов «санкционки» изъяли с двух рынков Санкт-Петербурга

Четверть тонный "санкционки" изъяли с двух рынков Санкт-Петербурга. Фото: sztu.customs.gov.ru

Который день подряд специалисты Северо-Западного таможенного управления находят санкционную продукцию на рынках Санкт-Петербурга. На этот раз инспекторы заметили подозрительный товар на Кузнечном и Мальцевском. На торговых точках как ни в чем не бывало лежали заморские незаконные продукты с дорогущими ценниками. При виде сотрудников СЗТУ продавцам оставалось развести руками и попрощаться.

"Санкционка" классическая - сыры, колбасы, масло. Фото: sztu.customs.gov.ru

- Согласно маркировке, сыры, масло и колбасные изделия произвели в Германии, Италии, Финляндии, Нидерландах, Польше и других странах Европейского союза. Общий вес обнаруженных продуктов превысил 250 килограммов. Санкционный товар изъяли из оборота, - отчитались в пресс-службе СЗТУ.

Напомним, двумя днями ранее 216 килограммов «санкционки» силой забрали с Полюстровского рынка. Судьба у таких продуктов известная – печь.