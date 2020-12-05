Тепло и ветрено: Погода на 5 декабря в Санкт-Петербурге

5 декабря в Петербурге будет тепло и ветрено Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Календарная зима в Санкт-Петербурге уже началась, а скрипучих морозов или хотя бы снега в городе все не видно. В субботу, 5 декабря 2020 года, в Северной столице будет тепло, как в начале ноября. Погода в городе будет ветреной, но без осадков. Поэтому лыжи и санки пока что придется отложить до лучших времен.

- Северную столицу своим теплым сектором заденет циклон выходящий на север Скандинавии. Это сделает погоду облачной и ветреной, но обойдется без осадков, а температурный фон вернет город в конец первой декады ноября, - рассказал ведущий специалист "Центра Фобос" Михаил Леус.

В течение дня температура в Петербурге будет держаться в пределах 1-3 градусов тепла, по Ленинградской области от минус 1 до плюс 4 градусов. Ветер южный 5-10 метров в секунду.

В воскресенье, 6 декабря, в Петербурге также без осадков. Возможно из-за облаков ненадолго выглянет солнце. Температура воздуха - 0, плюс 2 градуса.