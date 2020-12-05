Пенсионер отдал мошенникам 3 млн рублей за спасение лже-сына в Санкт-Петербурге

Петербургский пенсионер отдал мошенникам 3 млн рублей ради спасения "сына" Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге 82-летний пенсионер отдал более 3 миллионов рублей мошенникам, чтобы спасти лже-сына. В пятницу, 4 декабря 2020 года, престарелый житель Невского района обратился в полицию и рассказал, что его обманули, похитив крупную сумму денег.

- Около 14:40 часов 3 декабря на домашний телефон пенсионеру позвонил какой-то мужчина и представился его сыном. Звонивший рассказал, что якобы попал в ДТП, сбил человека, и теперь ему необходимо 4 миллиона рублей, чтобы уладить проблему, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Пенсионер поверил мошеннику и не стал проверять информацию. Через час он собрал деньги - 2 миллиона рублей и 12 тысяч долларов. Через какое-то время в дому 73 по Народной улице подъехал какой-то мужчина на автомобиле "Киа", которому перепуганный старик отдал все деньги.

Только спустя время пенсионер понял, что его обманули. Ущерб составил более 3 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.