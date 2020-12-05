Более 3,7 тысяч человек заразились коронавирусом в Санкт-Петербурге на 5 декабря 2020 года

Более 3,7 тысяч человек заразились коронавирусом в Петербурге за сутки Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Коронавирус в Санкт-Петербурге установил новых антирекорд. Распространение вируса снова пошло в "гору". Так, на субботу, 5 декабря 2020 года, в Северной столице зафиксировано более 3,7 тысяч новых заболевших COVID-19.

- За последние сутки коронавирус в Петербурге выявили еще у 3 726 человек. Всего за время пандемии заболели уже 144 400 горожан, - сообщили в оперативном штабе по COVID-19.

Отметим, что статистика выздоровлений тоже установила рекорд. За минувший день в Петербурге полностью побороли инфекцию сразу 3 117 пациентов. Всего в городе выздоровели 83 558 человек. Более 53,5 тысяч пациентов все еще находятся в активной стадии болезни.

Также за последние сутки подтверждены 58 новых летальных случаев. Всего за время пандемии в Северной столице скончались 5 783 человек.

Напомним, что в Петербурге начали действовать новые коронавирусные ограничения, которые очень возмутили бизнес.