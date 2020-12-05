Пьяная петербурженка забила насмерть молотком свою мать

Пьяная женщина убила свою мать молотком в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге женщина забила насмерть молотком свою родную мать. В седьмом часу вечера пятницы, 4 декабря 2020 года, 49-летняя жительница Красносельского района позвонила в полицию и рассказала, что нашла в своей квартире труп матери, которая была вся в крови. Правоохранители выехали на место.

- Тело 69-летней женщины находилось в одной из квартир дома 29, корпус 2, по проспекту Кузнецова. Оно было все в крови и изувечено. В итоге подозрение пало на дочь убитой, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Полиция выяснила, что около девяти часов вечера 3 декабря пьяная 49-летняя женщина поссорилась с матерью и несколько раз ударила ту по голове молотком. Несчастная скончалась от жестких травм.

По всей видимости, после этого женщина уснула и обнаружила труп только на следующий день.

Подозреваемая задержана. Возбуждено уголовное дело. Ранее женщина уже отсидела 7 лет за убийство, а также дважды была судима за разбой и кражу.