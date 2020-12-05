Полиция задержала рецидивиста, подозреваемого в убийстве 60-летней женщины в Бокситогорске

В Бокситогорске задержан мужчина, подозреваемый в убийстве 60-летней женщины / Фото: Следственный комитет ЛО

В городе Бокситогорск Ленинградской области задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 60-летней женщины. Изрезанный труп пенсионерки нашли 1 декабря 2020 года в ее квартире, расположенной в доме улице Красных Следопытов. По факту сразу было возбуждено уголовное дело.

- В результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий следователями СК совместно с сотрудниками территориального ОМВД по подозрению в совершении данного преступления задержан 41-летний знакомый потерпевшей, который скрывался на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, - рассказали в следственном комитете области.

Следствие полагает, что в ноябре мужчина пришел в гости к женщине. У них началась ссора и подозреваемый ударил ножом пострадавшую в область шеи.

Отмечается, что ранее мужчина уже был судим за убийство. Сейчас проводится расследование и устанавливаются причины произошедшего.