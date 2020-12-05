Сотрудники парка Монрепо спасли потерявшуюся собаку

В парке Монрепо спасли потерявшегося пса Фото: принтскрин видео.

Сотрудники парка Монрепо, который находится в Выборгском районе Ленинградской области, спасли потерявшуюся собаку. Днем во вторник, 2 декабря 2020 года, работники нашли пса, у которого цепь запуталась в ограждении маяка и животное не могло сдвинуться с места.

- Пес сорвался с цепи в Выборгском поселке, но бегал на свободе недолго - цепь запуталась в ограждении маяка. Парковые рабочие безуспешно пытались освободить бедолагу, но испуганный пес не подпускал к себе чужих, - рассказали работники парка на официальной страничке в социальной сети.

На помощь подоспел лесничий. Он смог заслужить доверие суетливого хвостатого, вооруженный безотказным средством - печенюшкой.

Пса освободили и сразу же смогли найти хозяев с подсказки жительницы поселка.

Напомним, что накануне в Монрепо начался сезон подкормки птиц, чтобы пернатые не погибли от голода зимой.