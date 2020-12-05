Агрессивный водитель устроил стрельбу после ДТП на Светлановском проспекте в Санкт-Петербурге

Сотрудники Росгвардии задержали водителя, устроившего стрельбу после ДТП в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге агрессивный мужчина устроил стрельбу после аварии. Конфликт произошел около 1:30 часов ночи в субботу, 5 декабря 2020 года, в Калининском районе города. За 15 минут до выстрелов во дворе дома 70 по Светлановскому проспекту дорогу не поделили две иномарки и устроили ДТП.

- В 1:15 часов во дворе дома 53-летний мужчина на "Фольксваген Таурег" устроил аварию с автомобилем "Шкода Фабия". Между водителями произошла словесная перепалка. В ходе конфликта водитель "Туарега" произвел из пистолета несколько выстрелов в сторону своего оппонента , - рассказали в Росгвардии.

В это время неподалеку местность патрулировали сотрудники вневедомственной охраны. Они услышали звуки выстрелов и быстро направились на место.

Стрелявшего оперативно задержали, оружие изъяли и отправили на экспертизу. Стрелок оказался в полиции для выяснения обстоятельств.