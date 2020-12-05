Арт-центр "Пушкинская-10" вынуждают уничтожить современное искусство во дворе у Московского вокзала в Санкт-Петербурге

От музея современного искусства требуют уничтожить граффити в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге продолжается борьба с граффити. На этот раз администрация Центрального района обратила внимание на портрет солиста группы The Prodigy, Кита Флинта, изображение которого появилось во дворе у легендарного рок-магазина Castle rock еще в июле. Об этом в субботу, 5 декабря 2020 года, рассказали в арт-центре "Пушкинская-10", куда и пришло постановление.

- 3 декабря в арт-центр "Пушкинская-10" пришло предписание Администрации Центрального района Санкт-Петербурга принять меры по устранению "несанкционированных надписей". Таким образом, арт-центр, который многие годы демонстрировал, защищал и продвигал современное искусство, в том числе и стрит-арт, вынужден уничтожать граффити, - рассказали в сообществе.

При этом в арт-центре призвали правительство города вместе решить проблему граффити, чтобы Петербург сохранял статус Культурной столицы, а не стал "чистым, но абсолютно бездушным и скучным городом".

Отметим, что в том же дворе у магазина, расположенном напротив Московского вокзала, есть изображения и других музыкантов. Но их администрация закрасить не попросила.