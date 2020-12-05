Врач больницы умер в фитнес-клубе в Санкт-Петербурге

Врач петербургской больницы умер в фитнес-центре в Сестрорецке Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге врач городской больницы № 40 скончался в одном из фитнес-центров Сестрорецка. Инцидент произошел вечером в пятницу, 4 декабря 2020 года, в спортивном клубе, расположенном на Приморском шоссе. Очевидцы незамедлительно вызвали карету скорой помощи.

- Очевидцы сообщили, что мужчина парился в бане. После он вышел и направился к бассейну, чтобы окунутся. Но по пути поскользнулся, потерял равновесие и упал, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Падение оказалось критичным. Мужчина неудачно ударился головой от чего и скончался в присутствии свидетелей.

Известно, что умершему было 72 года и он продолжал свою врачебную карьеру. Жил мужчина в Сестрорецке на улице Инструментальщиков.

Также на место прибыли сотрудники полиции, которые провели осмотр и направили тело в морг города Кронштадт.