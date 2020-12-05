192-й грузовик застрял под "Мостом глупости" в Санкт-Петербурге

"Камаз" застрял под "Мостом глупости" 5 декабря Фото: принтскрин видео.

"Мост глупости" близится к своему новому рекорду. В субботу, 5 декабря 2020 года, под "коварной" переправой застрял очередной автомобиль, уже 192-й по счету. На этот раз жертвой глупости стала огромная фура, водитель которой решил проехать под переправой, несмотря на предупреждающие знаки и указатели. Об этом в социальной сети рассказали очевидцы.

- Очередная жертва моста глупости на Софийской, - опубликовал автомобилист в соцсети видео.

На кадрах видно, как перед мостом стоит "Камаз", у которого побита кабина. Увечия явно получены при попытке пройти под переправой.

Напомним, что мост находится над проездом, относящемся к Ленсоветской дороге. Он имеет очень небольшую габаритную высоту - всего 2,7 метра. Вокруг стоят указатели, однако водителей большегрузов это не смущает.

Предыдущая жертва попалась под мост 20 ноября.