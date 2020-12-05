Четыре машины столкнулись на Приморском проспекте в Санкт-Петербурге

Приморский проспект в Петербурге встал в пробку из-за массового ДТП Фото: принтскрин видео.

На Приморском проспекте Санкт-Петербурга произошла массовая авария. Вечером в субботу, 5 декабря 2020 года, перед поворотом на Липовую аллею, рядом с буддийским Дацаном, столкнулись сразу четыре автомобиля. Три машины оказались в правом ряду, еще одна, прямо по середине дороги.

- На Приморском проспекте, дом 93, в сторону Лисьего носа, столкнулось четыре машины, 1,5 полосы не доступно, - рассказали в соцсети очевидцы.

- Перед поворотом на "Старую деревню". Как раз там проезжал в момент аварии, но в другую сторону. Слышал только звук, - поведал другой автомобилист.

Как именно произошла авария, свидетели не рассказывают. Судя по видео, опубликованном в сети, автомобилисты не сильно пострадали. На данный момент они ожидают приезда ГИБДД

Тем временем по Приморскому проспекту растянулась пробка на два километра. Машины стоят от Липовой аллеи до Гутовского сквера.